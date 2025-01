Ilgiorno.it - Residente parte civile: "Qui per far emergere tutti i danni per la zona"

"Entrare in questo processo comeconsente non solo di chiedere il risarcimento del danno per la perdita di vista e luce, ma anche di contribuire a farle conseguenze negative che un’ incombente torre di oltre 82 metri porta alla, pensiamo alla viabilità o ai parcheggi, senza nessun beneficio in termini di servizi o verde pubblico. E tutto questo non certo per dare una reale risposta al bisogno di case che Milano ha". La decisione del gup Teresa De Pascale di rinviare a giudizio otto imputati per i presunti abusi edilizi legati alla Torre Milano in via Stresa è una prima battaglia vinta per la donna, assistita dall’avvocata Antonella Forloni, che è stata l’unica a costituirsinei pressi del palazzo alla Maggiolina, ha lamentato un danno di circa 70mila euro dovuto alla perdita di panorama e luce, due ore in meno al giorno, nella sua casa “schermata“ dal gigante di cemento, con la conseguente svalutazione dell’immobile.