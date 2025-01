Ilrestodelcarlino.it - Quartieri al voto. Si rinnovano i 21 comitati. Al via le candidature

C’è tempo fino alle 12 del 28 febbraio per presentare la propria candidatura alle elezioni dei 21di quartiere che si svolgeranno domenica 30 marzo dalle 8.30 alle 19 (con una pausa pranzo dalle 13.30 alle 14). Saranno in totale 171 i consiglieri che verranno eletti, ma cambia, a seconda del numero dei residenti, il numero di componenti del comitato. Per fornire dettagli e spiegare l’importanza del decentramento, l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di incontri in tutto il territorio: il prossimo è in calendario il 28 gennaio alle 20.30 al centro anziani ‘Primavera’, in via Angeloni 56. Per candidarsi occorre compilare un modello che sarà distribuito alle assemblee e reso disponibile sul sito dell’amministrazione, e consegnarlo a mano insieme alla fotocopia della carta d’identità all’Ufficio, in via delle Torri 13; all’Urp in piazza Saffi 8 – Sala XC Pacifici o inviarlo tramite pec a comune.