Sport.quotidiano.net - Pisa, parla Inzaghi: "Contro la Salernitana voglio una squadra assatanata"

, 25 gennaio 2025 – Per illa partitalaè forse, più di tutte, quella da non sbagliare. La vittoria dello Speziail Sassuolo ha portato i liguri a due punti di distanza dai nerazzurri: un successo permetterebbe così di riportare a cinque i punti di distanza, oltre che ad avvicinare, proprio a due punti, la capolista di Grosso. Filippotutto ciò lo sa bene, ma conosce anche le insidie della prossima avversaria. L’allenatore hato nella consueta conferenza stampa pre-partita. I NUOVI ACQUISTI “Sono molto contento di Solbakken e Sernicola. Il primo ha grande qualità e avrà bisogno di tempo per ambientarsi, Sernicola è il giocatore che volevo. Può giocare a destra e sinistra, ci darà una grande mano. La società ha fatto un bel gesto, ci ha rafforzato.