Unlimitednews.it - Napoli vince 2-1 in rimonta, primo stop Juve in campionato

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – Vittoria pesante per ildi Antonio Conte che batte per 2-1 lantus e interrompe una striscia di imbattibilità che per la squadra di Thiago Motta durava addirittura da inizio stagione. Prima sconfitta in, dunque, per i bianconeri, in virtù dei gol di Anguissa e Lukaku, a ribaltare l’iniziale vantaggio firmato Kolo Muani, al debutto con la maglia della Signora e preferito a Vlahovic. La primissima chance dell’incontro è dellantus, con la transizione guidata nella trequarti azzurra da Thuram che pesca poi Yildiz, lucido nel evitare l’intervento in scivolata di Spinazzola ma ipnotizzato dal riflesso di Meret al momento del tiro. Lampo bianconero che accende subito la gara e il, che dopo il brivido subito alza il suo ritmo spinto da un ‘Maradonà vicino al tutto esaurito.