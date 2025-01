Anteprima24.it - Napoli, stese e babygang: dove colpiscono di più in città e provincia

Tempo di lettura: 2 minutiCamorra e criminalità minorile, fenomeni gravi e spesso intrecciati nel distretto della Corte d’appello di, in particolare nell’area metropolitana. A lanciare l’allarme il procuratore generale Aldo Policastro, al termine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario a Castel Capuano. E cresce anche la violenza di genere. “Due dati preoccupano nel distretto di– spiega il pg-: la criminalità organizzata, con 152 ordinanze per oltre mille arresti, e la violenza di genere, con un netto aumento di reati come la violenza sessuale”. E inoltre “la realtà della criminalità minorile nel distretto diè allarmante”. Infatti, “sempre più minori sono coinvolti nelle associazioni camorristiche”.La relazione del presidente della Corte d’appello, Maria Rosaria Covelli, approfondisce due aspetti.