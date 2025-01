Ilfattoquotidiano.it - Marilyn Manson libero dalle accuse di violenze sessuali. Il procuratore: “Sono troppe vecchie e non ci sono prove sufficienti”

Colpo di scena. Ildella contea di Los Angeles Nathan Hochman ha fatto sapere che non verranno presentatecontro, dopo anni di indagini riguardanti denunce di presunti casi di violenza sessuale e domestica. Secondo Hochman tali denuncetroppo, secondo quanto stabilito dalla legge, e non ciper accusare la 56enne rockstar (il cui nome è Brian Warner).“Riconosciamo e applaudiamo il coraggio e la resilienza delle donne che sifatte avanti per fare segnalazioni e condividere le loro esperienze e le ringraziamo per la loro collaborazione e pazienza con l’indagine”, ha affermato Hochman. Gli investigatori dello sceriffo della contea di Los Angeles hanno dichiarato all’inizio del 2021 che stavano indagando super presunti casi avvenuti tra il 2009 e il 2011 a West Hollywood, doveviveva all’epoca.