Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Anterselva 2025 in DIRETTA: Cappellari cambia nella top 10. Norvegia davanti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DIDALLE 13.0015.25: Quarto poligono15.24: Al km 12.2: Al km 10.8 Francia, a 8?, a 22? Ucraina, a 44? Svizzera, Italia, Cechia, a 48? Estonia, 53? Germania, Usa15.21. Al km 10.8 Francia, a 6?, a 12? Ucraina, a 40? Estonia, Svizzera, Italia, Cechia, a 50? Germania, Usa15.20: Dopo il poligono: Francia, a 7? Ucraina, Francia, a 33? Estonia, a 41? Svizzera, Italia, Cechia15.19: Un errore per Hofer che copre subito con la ricarica, zero dell’Estonia, errori per le altre squadre con l’Italia, tranne la Svizzera15.18: Non sbaglia la Francia, un errore per la, non sbaglia l’Ucraina15.18: Terzo poligono15.17: Al km 9.7:, Francia, a 8? Ucraina, a 27? Estonia, a 32? Svizzera, Germania, Canada, Cechia, Italia15.