Le auto elettriche durano come quelle a combustione

AGI - I veicoli elettrici alimentati a batteria sono ora più affidabili e possono raggiungere la stessa durata di vita dellee dei furgoni tradizionali con motori a benzina e diesel. È quanto emerge da uno studio guidato dalla London School of Economics and Political Science e pubblicato su Nature Energy. I ricercatori hanno utilizzato i dati su quasi 300 milioni di test del ministero dei Trasporti (MOT) del Regno Unito, che tracciano lo "stato di salute" di ogni veicolo sulle strade del Regno Unito tra il 2005 e il 2022, per stimare la longevità dei veicoli e fornire un'analisi completa dei tassi di durata di vita per i diversi gruppi propulsori. Il team di ricerca internazionale ha scoperto che, sebbene i primi veicoli elettrici a batteria (BEV) fossero meno affidabili dei veicoli con motore ainterna (ICEV), i rapidi progressi tecnologici hanno consentito ai BEV più recenti di raggiungere durate di vita comparabili, anche in caso di utilizzo più intensivo.