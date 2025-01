Quotidiano.net - Jenny di Temptation Island: a Verissimo la fine della storia con Tony

Leggi su Quotidiano.net

FraGuardiano eRenda è finita. Ad annunciarlo è stata poco tempo fa la stessasui social network rispondendo ad alcune segnalazioni di comportamenti di certo non irreprensibili da parte di: “Lo faceva prima, lo fa adesso, non cambia niente. Grazie per avermi illuminata e per aver mandato le vostre conversazioni. Va bene così. Grazie per la comprensione, buona serata”. Il suo “Ricomincio da me”, pubblicato rigorosamente sui social network ha quindi poi chiarito che la relazione è finita. Almeno per ora. Oggi, sabato 25 gennaio, dalle 16.30Guardiano è ospite di Silvia Toffanin asu Canale 5 e parlerà tantoturbolenta relazione con il dj quanto del difficile momento che sta vivendo a causascomparsa del padre avvenuta solo un mese e mezzo fa.