Il ranking ATP degli italiani dopo gli Australian Open | Sinner si conferma scalata di Sonego Passaro nell’elite

Jannikaffronterà Alexander Zverev nella finale2025, il primo Slam della stagione di tennis che si disputa sul cemento di Melbourne. Si preannuncia un confronto particolarmente vibrante, acceso e molto intenso tra il numero 1 del mondo e il numero 2 delATP.Il fuoriclasse altoatesino scenderà in campo domenica 26 gennaio (ore 09.30) con il chiaro intento di difendere il trofeo conquistato dodici mesi fa e per ampliare il margine nei confronti proprio del tedesco: il 23enne annovera 11.130 punti alla vigilia dell’atto conclusivo in terra oceanica e in caso di apoteosi volerebbe a quota 11.830, mentre il teutonico insegue a quota 8.135 e in caso di successo andrebbe a 8.835.Quale sarà la posizionealtrinelATP al termine? Lorenzo Musetti ha perso un paio di posizioni rispetto all’inizio del torneo ed è 17mo con 2.