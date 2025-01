Tvzap.it - Francesca Pascale avrebbe ritrovato l’amore dopo il divorzio con la Turci: il gossip impazza

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv.ilcon la: ilsi è nuovamente innamorata? Forse è presto per dirlo, ma a giudicare dalle ultime indiscrezioni qualcosa bolle in pentola. Il settimanale «Oggi», che ha dedicato un lungo articolo alla vita sentimentale dell’ex compagna di Silvio Berlusconi, riferisce di un’amicizia speciale della 39enne napoletana «con una donna che non ama stare sotto i riflettori».la fine del matrimonio con la cantautrice Paoloil sorriso. (le foto)Leggi anche: “Perché ci siamo dette addio”,e la rivelazione sulda PaolaLeggi anche:rompe il silenziola rottura con Paolailcon la: di chi si tratta Sembra chesi stia frequentando con una donna che però non appartiene al mondo dello spettacolo.