Dovbyk divide Roma | le riflessioni di Rizzitelli e Graziani

Il rendimento di Artemla piazzana. Delle undici reti messe a segno in questi primi sei mesi con la maglia della, solo una è stata decisiva per portare a casa i tre punti, quella segnata su rigore contro la Dinamo Kiev. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport gli ex attaccanti giallorossi Ruggieroe Francescohanato la prima parte di stagione dell’ex Girona, che sarà protagonista nella 22ª giornata di Serie A.: “è peggiorato”non ha risparmiato critiche a: “Le difficoltà nei primi mesi in un campionato le hanno tutti, ma dopo un po’ finisce la pazienza emi sembra anche peggiorato rispetto all’inizio. Non solo non è cattivo, il che è tutto per un attaccante. Ma non lo vedo mai coinvolto, mi sembra spaesato e poco attento a quello che gli accade intorno“.