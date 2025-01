Ilrestodelcarlino.it - Discarica abusiva con rifiuti pericolosi sull’argine dei Fiumi Uniti, denunciato

Ravenna, 25 gennaio 2025 – Unaconancheabbandonati accanto a un capanno da pescadeia Lido Adriano. E’ stata la scoperta effettuata dai militari del Nucleo carabinieri forestali di Ravenna che hannoil responsabile, un uomo domiciliato nel capanno vicino. Da un esame approfondito effettuato dai militari è emerso che nellaerano stati abbandonati, tra gli altri,da demolizione edilizia, ingombranti domestici, ferro, fusti di vernici, apparecchiature elettroniche fuori uso. Tutta l’area, particolarmente vulnerabile in quanto potenzialmente soggetta a esondazioni e su cui grava il vincolo paesaggistico, è stata sequestrata e sono in corso accertamenti per scongiurare il pericolo di inquinamento delle acque e del suolo, con la collaborazione di Arpae.