Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «Stiamo facendo qualcosa di eccezionale dopo un anno complicato»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di, ha parlato in conferenza stampala vittoria contro la JuventusDiin conferenzaStep di crescita?«Nell’approccio e nella gestione della partita, abbiamo fatto passi importanti e con Atalanta e Juventus sono arrivate due vittorie importanti ed in rimonta: la squadra è matura e seria, affrontiamo le partite nel modo giusto. Facciamo un ulteriore step».Cosa ci ha detto Conte all’intervallo?«Nel primo tempo è andata in equilibrio, avevamo una squadra importante davanti ed è normale non comandare sempre la partita. Nel secondo abbiamo fatto molto bene, siamo entrati col giusto atteggiamento e l’abbiamo ribaltata da squadra matura»Aspiriamo adi più della qualificazione Champions?«La squadra è concentrata nell’affrontare la partita successiva,die straordinario che ad iniziosembrava impossibileun, in poco tempo siamo stati subito competitivi e significa che la squadra ha lavorato tanto.