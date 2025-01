Isaechia.it - Daniele Scardina torna a parlare della storia con Diletta Leotta: “Un amore vero e importante”

Leggi su Isaechia.it

Forte, coraggioso e ottimista,non ha dubbi: un giorno tornerà a camminare. Guidato da una profonda fede e dalla fiducia nella Medicina, dopo l’emorragia cerebrale che l’ha tenuto in coma per diversi mesi nel 2023, il pugile di Rozzano che ha incantato il mondo non ha mai smesso di combattere.King sul ring ma anche e – soprattutto nella vita – è. Sempre pronto a tutto, così come ha raccontato sulle pagine di Chi in edicola in questi giorni:Per forza, devi essere forte, sennò vai giù, non c’è, o sei forte oppure. sei forte, questo l’ho imparato qui a Rozzano, da piccolo.Prima sognavo di essere il campione del mondo, il reboxe, il più forte e il più grande. Ora il mio sogno è quello dire a camminare. Ci sto riuscendo, piano, piano».Sulle paginerivistaha continuato adi sé e del suo stato d’animo:Ora come ora ho passato tutto e non mi fa paura proprio niente, ne ho passate di tutti i colori, sono stato in coma, nel buio, mi sa per tre mesi, ma per quanto, precisamente, dobbiamo chiedere a mia mamma.