Lanazione.it - Claudia Fofi "Il mio libro di voci e canzoni"

Leggi su Lanazione.it

Perugia Una voce tra parole e musica. Cantautrice, poetessa, organizzatrice di eventi e direttrice artistica del Festival “Umbria in Voce“, premiata in tutta Italia per le sue(nelle foto) torna alla ribalta con il romanzo d’esordio, “Uisciuerier“ (ExCogita Editore). L’artista eugubina lo presenterà giovedì 30 gennaio a Perugia dove vive e lavora, alla 18 alla Sala della Vaccara con Antonella Giacon e Roberto Contu. "Ho iniziato a scrivere questo romanzo – racconta – durante il covid, è nato dall’immagine di una donna chiusa in casa preda di forte depressione, nella Gubbio di fine anni Settanta. Dentro c’è la mia infanzia, ci sono tanti riferimenti a quel periodo". E qual è la storia? "E’ quella di Beatrice, la figlia adolescente alle prese con il mistero della madre, in un momento storico in cui la condizione del malato mentale veniva liberata dalla Legge Basaglia.