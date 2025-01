Quotidiano.net - Autovelox e sanzioni, la novità: circolare del Viminale ai prefetti per vincere i ricorsi

Roma, 25 gennaio 2025 -e multe nulle: come noto il nuovo codice della strada del ministro Matteo Salvini non ha sanato la questione omologazione-approvazione degli apparecchi per il rilevamento della velocità. Mentre in tutta Italia prosegue l’ondata di(e denunce), il ministero dell’Interno ha emanato una, diretta in particolare ai, per provare a invertire la rotta, in attesa che il tavolo tecnico voluto dal ministro delle Infrastrutture – tra i partecipanti c’è anche Anci – concluda il suo lavoro. Per la cronaca: il decreto attuativo è atteso dal 2012. La storia per punti Il parere dell’esperto Le parole dellaLe istruzioni per iCosa succede ora con i? Il parere dell’esperto Ma qual è l’obiettivo delladel 23 gennaio? “Dare istruzioni aiper la costituzione in giudizio nei”, è la sintesi di Roberto Benigni, vicepresidente dell’Anvu, l’associazione professionale polizie locali d’Italia.