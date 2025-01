Lapresse.it - Violenza donne: Cassano (Cassazione), in 2024 in Italia 151 femminicidi

Roma, 24 gen. (LaPresse) – “Nell’anno, su un totale di 314 omicidi volontari (in calo dell’8% rispetto ai 340 dell’anno precedente e ai 328 del 2022), quelli maturati in ambito familiare o affettivo ammontano a 151 e in 96 casi hanno come vittima una donna.” Lo ha spiegato la Presidente della Corte di, Margherita, durante il discorso all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario”. L’alta magistrata ha poi aggiunto: “Sono in progressivo, costante aumento nell’ultimo triennio i c.d. reati “spia” (tra cuisessuale, maltrattamenti in famiglia, stalking), dei quali icostituiscono spesso il tragico epilogo, nonché gli altri reati ricompresi nel c.d. “codice rosso” (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa + 18%; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti + 1%; costrizione o induzione al matrimonio + 21%; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti + 3%)” – conclude.