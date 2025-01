Ilfattoquotidiano.it - “TikTok non c’è più in America ed è tutta colpa tua”: la rabbia degli utenti contro Mark Zuckerberg che nel frattempo fa surf tra le onde

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si libra tra lecon la naturalezza di un esperto. No, non è un professionista del, ma, patron di Meta, che dà sfoggio delle sue abilità sull’E-Foil, una tavola daelettrica, nell’ultimo video condiviso dal magnate su Instagram. Non è una novità: il co-fondatore di Facebook, infatti, è da sempre un grande appassionatosport acquatici, in particolare il, che pratica da diverso tempo e, secondo gli esperti del settore, con anche ottimi risultati.E infatti non sono mancati i complimenti social di diversi professionisti, tra cui anche Italo Ferreira, medaglia d’oro olimpica a Tokyo 2020, che ha commentato la performance dell’imprenditore con un semplice e diretto “Bomb”. Seguono le congratulazioni anche di Kai Lenny, che lo invita per una sessione dicongiunta, Jamie O’Brien e l’italiano Gregorio Pugliese.