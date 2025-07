Orlando su Ricci al Milan | Spero di essere smentito ma per me è un colpo di Cairo

Il trasferimento di Ricci al Milan sta scaldando gli animi dei tifosi, ma le recenti parole di Massimo Orlando non lasciano spazio a dubbi. Secondo l’esperto, la trattativa sembra più un colpo di Cairo che una vera operazione rossonera. Resta da vedere se questa voce si trasformerà in realtà , o se il sogno di Ricci in maglia milanista rimarrà tale. La scena è pronta a sorprenderci ancora.

L'arrivo di Samuele Ricci al Milan è uno dei temi caldi del calciomercato: le parole di Massimo Orlando ai microfoni di TMW Radio.

