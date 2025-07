L’Argentina dice sì all’estradizione dell’ex Br Bertulazzi condannato a 27 anni

L’ex brigatista Leonardo Bertulazzi deve essere estradato. La Corte Suprema argentina ha espresso parere favorevole alla sua consegna all’Italia. La sentenza del massimo tribunale argentino accoglie così il parere espresso dal procuratore Eduardo Casal, che riteneva “infondate” le ragioni espresse dalla difesa nell’appello contro una prima sentenza favorevole all’estradizione della giustizia federale. La richiesta di estradizione nei confronti di Bertulazzi si basa su una condanna a 27 anni per banda armata e il sequestro di Pietro Costa del 1977. La Corte Suprema precisa ad ogni modo nella sentenza che la decisione sull’estradizione non riguarda invece il ricorso presentato dall’ex Br contro la revoca dello status di rifugiato da parte del governo di Javier Milei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Argentina dice sì all’estradizione dell’ex Br Bertulazzi, condannato a 27 anni

