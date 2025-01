Sbircialanotizia.it - Sinner in finale Australian Open, Shelton oggi battuto in semifinale

L'azzurro si impone in 3 set, domenica sfida con Zverev per il titolo Jannikbatte Benin semiagli2025 e vola in. L'azzurro, numero 1 del mondo e detentore del titolo,24 gennaio sconfigge lo statunitense, numero 21 del tabellone, per 7-6 (7-2), 6-2, 6-2 in 2h35'. Il .L'articoloinin semiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.