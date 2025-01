Pronosticipremium.com - Shomurodov al Venezia, la Roma dice sì: la formula e cosa manca

Day after amaro in casa, con la squadra di ritorno a Trigoria dopo l’ennesima trasferta senza vittoria, questa volta sul campo di un AZ Alkmaar che si è imposto per 1-0 nella penultima giornata di Europa League. Cammino dei capitolini nella competizione che si complica, e si tornerà a pensarci giovedì prossimo, quando all’Olimpico arriverà l’Eintracht Francoforte. Ci si avvicina ora alla sfida all’Udinese, in mezzo ad un calciomercato che vede le prime parole di Rensch in giallorosso e l’imminente partenza di Eldor.L’uzbeko ha provato a giocarsi le sue carte nella capitale, benché fosse rimasto l’estate scorsa più per caso che per scelta, con il club prima incapace di trovargli una sistemazione e poi troppo indaffarato nel puntellare gli altri reparti della squadra. 15 presenze in totale in questa stagione condite da 2 gol, uno dei quali a quell’Empoli che sembrava dovesse essere la destinazione designata per l’immediato futuro, e invece cambio di piano.