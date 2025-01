Movieplayer.it - Scary Movie 6: il reboot ha ora una data di uscita nelle sale

Paramount e Miramax hanno annunciato ufficialmente ladidi6, film ideato per dare il via aldel franchise.tornerà con uncinematografiche e Paramount e Miramax hanno ora annunciato ladi. L'appuntamento sul grande schermo per i fan della comedy ispirata agli slasherè stato fissato per il 12 giugno 2026. Ladidi6 Nella stessa giornata debutterà nei cinema il nuovo film diretto dai Daniels dopo il successo ottenuto da Everything Everywhere All At Once. Ildi, il sesto lungometraggio della saga, potrà contare sul coinvolgimento dei fratelli Wayans che, dopo 18 anni, ritorneranno nel mondo del franchise satirico scrivendo la .