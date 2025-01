Lopinionista.it - “Ruby”, l’album di debutto da solista di Jennie

Leggi su Lopinionista.it

Uscirà il 7 marzo “” (Oddatalier/Columbia Records), l’atteso album didella superstar sudcoreana, già disponibile in pre-order., che conterrà 15 brani tra cui il singolo “Mantra”, sarà un mix di generi, mostrando tutta l’ecletticità dicome artistavedrà inoltre al suo interno i featuring di artisti del calibro di Childish Gambino, Doechii, Dominic Fike, Dua Lipa, FKJ e Kali Uchis. Qui è disponibile il trailer introduttivo al.“” sarà disponibile in versione digitale e nelle versioni fisiche: Photobook (in due versioni distinte) e CD digipack.Tutte le versioni fisiche conterranno una speciale versioneOnly Album, contenente tutti i brani eseguiti dalla sola, senza i featuring, presenti invece nella versione digitale.