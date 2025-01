Lanazione.it - Ritorna "Ci vediamo in teatro!". La storia va in scena nell’Aldiqua

Domenica torna alla sala Banti di Montemurlo "Ci!", la stagione dedicata al pubblico delle famiglie, giunta alla 17esima edizione. Un cartellone ricco e divertente, con sei spettacoli pensati per i più piccoli e i loro genitori. Un programma che offrirà momenti di magia, fantasia e creatività, che, come da tradizione, nasce dalla collaborazione tra il Comune di Montemurlo e la Fondazione Toscana Spettacolo. "Una bella occasione per avvicinare i bambini e i giovanissimi ad undi qualità e per trascorre una domenica pomeriggio all’insegna della creatività e della fantasia", dice il sindaco Simone Calamai. Ormai la rassegna di-ragazzi a Montemurlo è una tradizione consolidata, come sottolinea l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero: "Ciha un doppio valore, perché alcuni degli spettacoli che portiamo in, grazie ai Formaggini Guasti, sono fatti dai ragazzi per i ragazzi.