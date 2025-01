Lanazione.it - Restyling di tutti i cimiteri comunali

Leggi su Lanazione.it

Prosegue il restauro e di miglioramento del decoro dei. In questi giorni è stato concluso l’intervento di risanamento di alcune zone del cimitero di Querceta, ammalorate da un’umidità che aveva comportato problemi agli intonaci, in particolare nel seminterrato e nelle scale di accesso. "Un lavoro – sottolinea il sindaco Lorenzo Alessandrini - che consente di ripristinare una condizione di decoro per questa parte del camposanto quercetano, ma che non si esaurisce nella parte edilizia. Infatti è già in programma un nuovo intervento sulle barriere architettoniche, mediante l’installazione di un monta scale per disabili". Sempre in tema di abbattimento di barriere nei, alla fine di questa settimana è prevista la messa in funzione del nuovo ascensore nel cimitero del capoluogo, che consentirà l’accesso ai primi due piani e all’edificio dei loculi, mentre è in progettazione una passerella per transitare dai loculi al terzo piano, completando così gli abbattimenti delle barriere.