REAZIONE A CATENA 2025 | AL VIA I CASTING DEL GAME SHOW LE DATE E LA CONDUZIONE

La Rai ha aperto i casting per la nuova edizione di Reazione a Catena, il game show simbolo dell'estate televisiva. Nella nota i dettagli e le date di messa in onda su Rai1. Reazione a Catena, con la conduzione da definire e quindi senza ad oggi la certezza della presenza di Pino Insegno, andrà in onda dall'8 giugno al 31 dicembre. Tutto questo, sottolinea la nota Rai, "salvo diverse esigenze editoriali e di palinsesto". Quest'anno il quiz è terminato ad ottobre e si spera possa tornare alla classica collocazione. Ovvero da giugno a settembre e L'Eredità, con Marco Liorni già confermato, in onda dall'inizio di ottobre. Una durata eccessiva è stata tra le cause infatti del calo di ascolti. Per iscriversi ai casting dell'edizione 2025 di Reazione a Catena: https://www.rai.it/rai/