Ilrestodelcarlino.it - Raffica di furti nei negozi: due denunciati

Civitanova, 24 gennaio 2025 – Scia dinegli esercizi commerciali,due uomini. Sarebbero loro, secondo le indagini svolte dagli agenti del commissariato di polizia di Civitanova, guidato dal commissario capo Riccardo Zenobi, i responsabili del tentato furto alla tabaccheria Sara, in via Vasco De Gama, e nel ristorante in centro America Graffiti. Uno dei due era stato individuato già poche ore dopo il colpo, ma era riuscito a far perdere le sue tracce. Al termine delle indagini sono stati identificati i due uomini presunti responsabili di alcunirecentemente commessi a Civitanova: il tentativo di furto nella tabaccheria Sara, dove il vetro antisfondamento aveva retto, e il furto della cassa nel ristorante America Graffiti, nella zona del varco sul mare, avvenuti nella notte tra il 13 e il 14 gennaio.