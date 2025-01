Ilrestodelcarlino.it - Quella strada groviera: "Ora mancano fondi"

La triste storia di unamaledetta,alla Fonte delle Monache, che collega Monte D’Ago a via delle Palombare: dovrebbe essere dedicata prettamente ai residenti e invece è trafficata come una statale, ma nel frattempo è ridotta in condizioni disastrose. I residenti, i cosiddetti frontalieri, protestano, ma le soluzioni non sembrano immediate. La richiesta di un chiarimento è arrivata dal consigliere di centrodestra Daniele Giachi (Rinasci Ancona). Dopo parecchio tempo si torna a parlare di una storia che era uscita dai radar dopo che, in piena campagna elettorale, l’attuale sindaco, allora candidato di centrodestra, Daniele Silvetti, aveva effettuato un sopralluogo proprio in, incontrando i residenti arrabbiati e preoccupati. A quasi due anni di distanza, l’assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni (comprese quelleli), Stefano Tombolini, ha provato a dare delle risposte ammettendo una certa difficoltà: "Assieme agli uffici di competenza, sul fronte degli asfalti e del loro ammaloramento stiamo definendo una sorta di griglia con tutte le priorità d’intervento, provando a fissare una programmazione.