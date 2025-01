Lanazione.it - Presentata Su e giù per la torre di Gnicche

Arezzo, 24 gennaio 2025 – Su e giù per ladiL’assessore allo sport Federico Scapecchi ha presentato la manifestazione “Su e giù per ladi” organizzata dal G.S. Amatori Podistica Arezzo e patrocinata dal Comune di Arezzo: “basta leggere i numeri di questa realtà associativa per certificare la bontà e l’importanza del suo lavoro che unisce sport e tradizioni popolari. La partenza e l’arrivo saranno a Villa Severi che è il parco che mettiamo a disposizione come amministrazione comunale per la sua bellezza e strategicità nell’ambito del percorso. La gara taglia il traguardo delle venti edizioni, dunque mai come quest’anno siamo contenti di dare il via alle ‘fatiche’ dei podisti in città abbinando questo bell’anniversario”. Appuntamento per domenica 2 febbraio: ritrovo alle 8 e partenza alle 9,30 con iscrizioni fino al venerdì precedente sulla piattaforma Icron o la mattina stessa della gara, sempre con un certificato medico valido.