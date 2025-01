Quotidiano.net - Pitti Bimbo oltre la moda. Un rilancio da 100 e lode

di Eva DesiderioIl Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna ha intonato vecchi e nuovi successi dello ’Zecchino d’oro’ e ain tanti hanno cantato a squarciagola e in allegria coi 40 bambini arrivati in fiera per questo loro show che nel primo pomeriggio di mercoledì ha catalizzato l’attenzione di buyer e espositori. Un concerto per festeggiare i 50 anni di, il salone per l’infanzia da 0 a 14 anni di abbigliamento, accessori e lifestyle che ha raccolto fino a ieri le proposte per l’inverno 2025-2026 di 170 brand per il 65% in arrivo dall’estero. L’industria dellababy ha chiuso il 2024 registrando un -4,4% e i timori restano. Ma intanto il salone fa 100 edizioni (due volte l’anno a gennaio e a giugno) e ha ripensato allestimento, format, contenuti e sogni con un’edizione 001, come se si leggesse il numero 100 al contrario.