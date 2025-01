Uominiedonnenews.it - My Name Is Farah, Anticipazioni: Tahir Pronto A Tutto Per Salvare Farah!

Myis: trae Behnam lo scontro diventa sempre più acceso, tra minacce, ricatti e molto altro.fa anche una scoperta inaspettata sul conto del suo nemico!Myisprosegue e, nel corso delle puntate, inizierà la battaglia trae Behnam.vorrà fare in modo che Kerimsah non debba subire i soprusi dell’uomo che è il suo padre biologico. Inizierà quindi una guerra molto dura tra tutti i protagonisti. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Myis: dove eravamo rimasti?apprende che Behnam, il padre biologico di Kerimsah, uomo spietato e violento chepensava di aver assassinato in Francia, in realtà è ancora vivo.inizialmente sceglie di non dirlo a, ma lei apprende la verità, preoccupandosi molto per la situazione.