Michelle Hunziker compie 48 anni. Aurora Ramazzotti: sembro più vecchia io, spero di aver ereditato il gene Benjamin Button

Milano, 24 gennaio 2025 – “Auguri alla mia super mamma. A 48piùio! A questo punto la mia unica speranza èe eredita il’. I love you”. Questo il messaggio disu Instagram, accompagnato da una foto di lei e mammasul palco, quandoera in dolce attesa. Madre e figlia sono profondamente legate e di recente si sono anche fatte lo stesso tatuaggio con la scritta “Liebe ohne Leiden”, ovvero “Amore senza sofferenze”. La conduttrice ha compiuto oggi 48e sta attrsando uno splendido momento della sua vita professionale: è da poco stata designata nel trio di presentatrici che sarà al timone del prossimo Eurovision Song Contest, che si terrà appunto in Svizzera, a Basilea, dal 13 al 17 maggio. Un importante riconoscimento per la conduttrice che non è nuova ai palchi di grandi eventi musicali: nel 2018 è stata una grande protagonista del Festival di Sanremo insieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino.