Oasport.it - LIVE Djokovic-Zverev 4-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: occasioni per entrambi nel 1° set-fiume

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Largo il rovescio in palleggio di. Attenzione, palla break! Vediamo se il tedesco riesce a fare il primo passo.30-30 Non tiene in campo il rovescio in palleggio.15-30 Sulla riga il recupero di, mette in rete il dritto inside out.15-15 Ace (3°).0-15 Serve&volley di, che non controlla la difficile volèe di rovescio nei piedi.4-4 Servizio vincente a 216 esterno. Si è salvato alla sua maniera.40-30 Ace (7°). Mamma mia!30-30 Ace (6°).15-30 E poi il 1° doppio fallo del match.15-15 Orribile palla corta di, lo scherza con il comodissimo recupero il serbo.15-0 Lungo il dritto di, errore semi-gratuito.Dopo 45? di gioco ancora c’è da decidere chi vincerà il 1° set. Immagini di Jannik Sinner sulla cyclette che si riscalda, conduce 4-1 i precedenti contro Ben Shelton.