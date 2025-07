Pubblici esercizi stop ai contratti pirata che mirano a creare un mercato del lavoro parallelo e sottopagato

In un panorama in cui i pubblici esercizi sono sovraffollati di contratti pirata e accordi non ufficiali, si apre una sfida fondamentale: tutelare i lavoratori e garantire trasparenza nel settore. Bergamo si sta mobilitando contro le pratiche illegali che creano un mercato del lavoro parallelo e sottopagato, minando diritti e dignità . È giunto il momento di fare chiarezza e rafforzare la normativa per un futuro più giusto.

Bergamo. Nel sistema contrattual-collettivo italiano è possibile riscontrare la presenza di più contratti collettivi per la definizione dei trattamenti economici e normativi di uno stesso settore merceologico. Nel settore dei pubblici esercizi sono oltre 40 i contratti collettivi ufficialmente depositati nell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del Cnel. La maggioranza di questi contratti non trova applicazione se non in un numero limitato di aziende e datori di lavoro. Alcuni contratti, invece, sono sottoscritti da organizzazioni sindacali dotate di una scarsa rappresentatività che cercano, spesso con successo, di attirare l'attenzione degli imprenditori abbattendo drasticamente il costo del lavoro, stabilendo trattamenti retributivi e normativi peggiorativi per i lavoratori.

