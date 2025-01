Oasport.it - LIVE Djokovic-Zverev 3-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: inizio fiume, chance per entrambi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Passa di dritto il tedesco.40-15 Serve&volley vincente.30-15 Slice vincente.15-15 Prova ad uscire con il dritto difensivo in serbo, bel cross di dritto del rivale.15-0 Servizio e dritto.3-3 Ace (5°). Bene.40-15 Ace (4°).30-15 Servizio, dritto e comoda volèe.15-15 Botta a uscire e dritto comodo.0-15 Gratuito di dritto dopo la battuta slice.3-2 Nuova prima vincente di. Trentacinque i minuti di gioco!40-15 Servizio vincente. Tornata la prima di servizio.30-15 Palla corta in rete di Nole.30-0 Errore gratuito di dritto.15-0 Prima vincente.2-2 Strano errore di volo di. Da 0-40 si salva. Mezz’ora di gioco. Partita neanche iniziata!!A-40 Ace (3°).40-40 Non cede, nonostante due recuperi di, con altrettanti smash chiudee risale.