Abruzzo24ore.tv - Litigano in Auto, Coltello da 32 cm Trovato dalla Polizia

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - Un intervento delle volanti delladi Pescara ha avuto luogo il pomeriggio del 22 gennaio 2025, quando una segnalazione ha allertato le forze dell'ordine su un violento litigio in corso tra una coppia all’interno di un veicolo parcheggiato in una area di servizio. Unmobilista ha notato la scena e ha prontamente avvisato lerità, che sono intervenute tempestivamente. Arrivati sul posto, gli agenti hanno identificato i due occupanti del veicolo, un giovane di 20 anni della provincia di Chieti e la sua compagna. La discussione, scatenata da motivi banali, ha avuto esiti inquietanti quando durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto unlungo 32 centimetri poggiato sul tappetino del lato passeggero. L’arma è stata immediatamente sequestrata, e il giovane è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere.