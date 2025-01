Cityrumors.it - Lilli Gruber in bilico a Otto e Mezzo: Giovanni Floris pronto a sostituirla | I Motivi del divorzio da La7

potrebbe lasciare La7: gli ascolti di, con, sono triplicati. Ora ilè più che un’ipotesi.Influenza stagionale. Anche i migliori, tuttavia, hanno bisogno di riposo. Così persino, infaticabile quando si tratta di lavorare sull’attualità e commentare la scena politica, ha deciso che era il momento di fermarsi. Sebbene avrebbe preferito rimanere – al pari dei grandi interpreti – a condurre la propria trasmissione. I malanni invernali hanno fatto il resto.indelda La7 (Ansa) – cityrumors.itlascia, quindi, scoperto– suo programma di punta – per qualche giorno. Cronaca e la politica non vanno in vacanza o si lasciano abbattere dai bacilli, per cui La7 ha dovuto mettere in malattia la conduttrice e pensare a come risolvere questa “falla” di palinsesto.