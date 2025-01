Lapresse.it - Libano, Netanyahu: “L’Idf non si ritirerà domenica”. Oggi attesi nomi ostaggi da Hamas

Leggi su Lapresse.it

L’Ufficio del primo ministro israeliano Benjaminha confermato ufficialmente che l’esercito israeliano (Idf) non sidal26 gennaio, come previsto dall’accordo di cessate il fuoco tra Israele Hezbollah. Intantoè attesa la comunicazione da parte dideidei quattroisraeliani da rilasciare sabato nell’ambito dell’accordo sul cessate il fuoco. Ufficio: “Idf non sida”L’Ufficio del primo ministro israeliano Benjaminha confermato ufficialmente che l’esercito israeliano (Idf) non sidal26 gennaio, come previsto dall’accordo di cessate il fuoco tra Israele Hezbollah. Lo riporta Ynet. Secondo l’annuncio, “nel quadro del cessate il fuoco, è stato stabilito che il ritiro graduale deldovrebbe avvenire entro 60 giorni.