Ilrestodelcarlino.it - Lafert, licenziamenti sospesi per 15 giorni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cinque ore e più di trattative, intervallate da varie pause, per arrivare a un verbale, controfirmato dalle parti, che sospende per 15la procedura di licenziamento collettivo per i 60 dipendenti dello stabilimentodi Fusignano. L’intesa è stata raggiunta ieri in viale Aldo Moro a Bologna, al termine dell’incontro convocato dall’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, al quale erano presenti il sindaco di Fusignano, Nicola Pondi, l’ad dell’azienda Cesare Savini, Confindustria Veneto Est, le organizzazioni sindacali e le Rsu. Il tavolo di salvaguardia occupazionale per, azienda che produce motori elettrici, arriva dopo l’annuncio, a metà gennaio, della chiusura il 31 marzo dello stabilimento e della procedura di licenziamento collettivo dei 60 dipendenti. Ora si procederà con un confronto tra impresa, sindacati e Rsu.