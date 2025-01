Inter-news.it - Inter, operazione ringiovanimento: i due nomi per la difesa e non solo!

Difficilmente l’verrà sul mercato nel corso della sessione invernale. Intanto, però, la dirigenza si guarda intorno alla ricerca dei profili giusti per la famosa “”, nonper la.PROGETTO– Luca Marchetti,venuto nel corso della trasmissione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato, dichiara: «L’ha bisogno di abbassare l’età media della propriaperché è una delle squadre più esperte del campionato e ha certamente nellail reparto più esperto. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra si guarda intorno. In Italia i due giocatori che piacciono di più sono Jhon Lucumí e Sam Beukema, entrambi del Bologna. Questi come tanti alti giocatori che l’segue. Sta cercando di capire quali possono essere i giocatori giusti per la squadra che in questo momento sta inseguendo il Napoli per dare a Inzaghi quella tranquillità che fino ad adesso hanno dato i presenti in rosa».