I segreti della gricia con i carciofi raccontati da un grande pizzicarolo romano

«Il veroun carciofo nella pasta allace lo mette sempre», esordisce così Rudy Pasolini, giovane pizzicaroli di Roma che nella sua Bottega Pasolini nel Mercato Rionale Casal De’ Pazzi offre da mangiare ai romani che lo vanno a trovare. Non solo ottimi prodotti da banco, ma anche ricettetradizione quasi sempre rivisitate. Come si fa lain inverno? Naturalmente con i.Iper lacon iSi parte dal guanciale: «Deve essere fino, alto, duro e a vere una bella consistenza, dentro bianco marmoreo», e la parte esterna con il pepe «non va assolutamente eliminata», per dare più sapore al piatto. Il protagonista di questa ricetta è indiscutibilmente il carciofo: «Io uso il cimarolo che metto sottovuoto per una notte con olio, sale, pepe, aceto, aglio».