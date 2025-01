Ilfattoquotidiano.it - “Hamburger gratis per avvicinare i giovani alla Chiesa”: la curiosa iniziativa di Don Domenico Pegoraro

L’appuntamento per tutti e tutte è per il 31 gennaio dalle ore 20:30 inS. Pietro a Trissino, in provincia di Vicenza. L’invito è allettante: “L’dove non te lo aspetti”. Che questasia stata presa dal parroco Donha destato, invece, molta curiosità. Sulla locandina non c’è spazio per l’immaginazione, infatti è ritratta una mano con un invitante panino, il claim “l’dove non te lo aspetti” poi fa il resto. Unico requisito è l’età: aperto aie alleterza media in su. Quindi davantiparrocchia si sta già pensando a come e dove posizionare la griglia.A spiegare laè lo stesso parroco: “Laintesa nel senso più ampio del termine, quindi anche come edificio, è da sempre un luogo di accoglienza, di incontro e di festa“.