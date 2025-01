Universalmovies.it - Fallout | Kumail Nanjiani nel cast della Stagione 2?

Le ripresesecondadidovrebbero partire presto, ma intanto la produzione è alle prese ancora coling.Secondo quanto riferito dall’insider Jeff Sneider, infatti, pare che Amazon MGM Studios abbia aggiunto aldei nuovi episodi anche, attore noto per il ruolo di Kingo sia in Eternals che nella serie animata di successo What If.?. Al momento nessun commento suling è stato offerto da Amazon.Il via alle riprese diS2 avrebbe dovuto partire all’inizio del mese di gennaio, ma gli incendi devastanti in quel di Los Angeles hanno costretto la produzione a rimandare a fine mese. Nel mese di novembre, inoltre, è stato confermato che iling aveva profuso l’ingaggio di Macaulay Culkin, proprio segnalato in questo nostro articolo.Note di ProduzioneGeneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono produttori esecutivi, autori e co-showrunner.