Zon.it - Eboli, rapina a mano armata in tabaccheria: minaccia il titolare con coltello e fugge con l’incasso

Nel tardo pomeriggio di ieri, a, si è consumata una. Un uomo, con il volto coperto e armato di, ha fatto irruzione in unadi via Enrico Mattei,ndo ile costringendolo a consegnare. Dopo essersi impossessato di circa mille euro, iltore è fuggito.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per individuare il responsabile. Determinante potrebbe essere l'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona.