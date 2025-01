Anteprima24.it - E’ tempo di Candelora, dalle crepe, la luce: il programma

Leggi su Anteprima24.it

di lettura: 7 minutiSuperare le divisioni e riscoprirsi comunità, ripartendo dal valore delle relazioni vere è il messaggio della “a Montevergine”, indal 26 gennaio al 2 febbraio, promossa dal Comune di Mercogliano in sinergia con il Comune di Avellino e l’Ente Parco del Partenio, con la collaborazione di numerose associazioni.“Ladelladi quest’anno – spiega il Sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio – è un appello a restare uniti per ricomporre ledella comunità, facendo passare nuovadi speranza, la stessa radianza che risplende dallo sguardo di Mamma Schiavona che accoglie tutti. La frenesia dele i coni d’ombra della società moderna stanno cedendo il passo, soprattutto nei giovani, all’entusiasmo di costruire il futuro. È nostro dovere creare spazi di espressione e valorizzare, come nella, le diverse identità della comunità armonizzandole e mettendole in relazione per scoprirsi parte del tutto”.