Djokovic e il ritiro da Australian Open | Voglio vincere ancora

(Adnkronos) – Novakha giocato l’ultima partita della carriera agli? “E’ possibile”. Il 37enne serbo oggi è stato costretto alnella semifinale contro Alex Zverev. Nel 2026, dice l’ex numero 1 del mondo, la presenza a Melbourne non è certa. Così come, in fondo, non è certa la prosecuzione della carriera. “Non so, è possibile.andare avanti, qui ho avuto i più grandi successi della mia carriera. Se sto bene e sono motivato non vedo un motivo per non venire qui. Ma c’è sempre la possibilità, certo. Questo è il torneo dello Slam in cui ho reso al massimo, sarà sempre nei miei ricordi e nel mio cuore”, dice. Gli infortuni, per il fenomeno di Belgrado, si accumulano. Lo scorso anno fu costretto a ritirarsi dal Roland Garros per una lesione al menisco.