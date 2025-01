Ilrestodelcarlino.it - Controlli nei cantieri: due denunciati

neiedili della ricostruzione,i titolari di due imprese che stavano eseguendo i lavori. Scattano multe salate per i due imprenditori edili. L’altro ieri, con il coordinamento del comando provinciale dei carabinieri di Macerata, la compagnia di Tolentino, in collaborazione con i carabinieri dell’ispettorato del lavoro di Macerata e con il nucleo carabinieri "Parco" di Fiastra, hanno svolto una serie di, a largo raggio, in alcunisituati nel maceratese, impegnati in lavori di ricostruzione dopo il terremoto. L’obiettivo deiera quello di verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela dell’ambiente, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi per i lavoratori. In seguito ad una ispezione neidedicati alle unità abitative che si trovano a Cessapalombo, i carabinieri hanno denunciato due persone, rappresentanti legali delle imprese edili esecutrici dei lavori, per la violazione delle prescrizioni previste in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.