Contraffazione di miele nel Vicentino | importato illegalmente e spacciato per bio

Vicenza, 24 gennaio 2025 - ‘Operazione’ nel, sequestrati 22mila chili di prodottodall’estero – Romania, Ungheria, Turchia, Cina e Vietnam – dal valore stimato di 110.000 euro. I finanzieri hanno trovato anche 3.540 chili di sostanza zuccherina non biologica, illecitamente utilizzata per la nutrizione di api dalle quali veniva prodotto delcon la dicitura Bio. Ma non solo. Le analisi hanno scoperto che ilera composto da amido per oltre il 90%. È il risultato dell’operazione della Guardia di Finanza mirata alla “tutela del made in Italy e alla lotta alla”, con particolare attenzione al contrasto delle irregolarità legate al biologico e degli illeciti nella produzione, importazione e immissione in commercio diadulterato o contraffatto.